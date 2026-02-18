Elezioni Comunali ufficiali le date | due capoluoghi al voto nelle Marche
Le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, causa la decisione delle autorità locali. Macerata e Fermo sono i due capoluoghi marchigiani coinvolti, dopo aver ricevuto la conferma ufficiale delle date. La scelta deriva dalla pianificazione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli amministratori comunali. Entrambe le città si preparano alle votazioni che coinvolgeranno migliaia di cittadini. Le urne si apriranno nel fine settimana, portando a una sfida tra i vari candidati pronti a presentare le proprie liste.
Macerata, 18 febbraio 2026 – Due capoluoghi marchigiani al voto i prossimi 24 e 25 maggio: sono Macerata e Fermo. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri sull'individuazione della data per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Si vota in 15 capoluoghi di provincia. Tra i comuni chiamati alle urne figurano 15 capoluoghi di provincia. Per le Marche i riflettori sono puntati su Fermo e Macerata. A livello nazionale il voto coinvolgerà anche Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia.
Il viaggio della fiamma olimpica nelle Marche: dove passa e le dateIl viaggio della fiamma olimpica nelle Marche rappresenta un momento importante di condivisione e tradizione sportiva.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Elezioni comunali 2026, a Trecate spunta un nuovo candidato?; Elezioni comunali a Parigi nel 2026: abitare, quali sono le proposte dei candidati alla carica di sindaco?; Elezioni 2026: richiesta disponibilità scrutatori per il Referendum Costituzionale del 22 e 23 marzo; Elezioni comunali, la corsa dei bengalesi per un posto in Consiglio: in ballo oltre 3.500 voti. Record di presenze in lista.
Comunali, corsa aperta verso Palazzo Zanca: tre candidati ufficiali, attesa per il centrosinistraIl countdown corre veloce. Il 27 febbraio diventeranno definitive le dimissioni del sindaco in carica, Federico Basile, e la corsa ... 98zero.com
Elezioni amministrative 2026 ai nastri di partenza, ma siamo tutti pronti?Il 2026 si prepara a essere importante per la politica locale: in primavera si svolgeranno le elezioni amministrative in numerosi comuni italiani, con rinnovi di consigli comunali e sindaci previsti.. 24live.it
In vista del referendum e delle prossime elezioni comunali l'ex consigliere di solleva un problema che coinvolge il dibattito politico facebook