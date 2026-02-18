Le elezioni comunali si terranno il 24 e 25 maggio, causa la decisione delle autorità locali. Macerata e Fermo sono i due capoluoghi marchigiani coinvolti, dopo aver ricevuto la conferma ufficiale delle date. La scelta deriva dalla pianificazione delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli amministratori comunali. Entrambe le città si preparano alle votazioni che coinvolgeranno migliaia di cittadini. Le urne si apriranno nel fine settimana, portando a una sfida tra i vari candidati pronti a presentare le proprie liste.

Macerata, 18 febbraio 2026 – Due capoluoghi marchigiani al voto i prossimi 24 e 25 maggio: sono Macerata e Fermo. Il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha informato il Consiglio dei ministri sull'individuazione della data per lo svolgimento delle elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale di 626 comuni delle regioni a statuto ordinario. Si vota in 15 capoluoghi di provincia. Tra i comuni chiamati alle urne figurano 15 capoluoghi di provincia. Per le Marche i riflettori sono puntati su Fermo e Macerata. A livello nazionale il voto coinvolgerà anche Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone e Salerno. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Elezioni Comunali, ufficiali le date: due capoluoghi al voto nelle Marche

Cdm, elezioni il 24 e 25 maggio in 626 Comuni, 15 capoluoghi al votoIl ministro dell’interno Matteo Piantedosi ha annunciato che le elezioni si terranno il 24 e 25 maggio in 626 Comuni italiani, inclusi 15 capoluoghi di provincia.

Il viaggio della fiamma olimpica nelle Marche: dove passa e le dateIl viaggio della fiamma olimpica nelle Marche rappresenta un momento importante di condivisione e tradizione sportiva.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.