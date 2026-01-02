La ex è la sua ossessione | sessantenne magentino forza due braccialetti elettronici poi finisce in carcere

Un uomo di 60 anni di Magenta è stato arrestato dai carabinieri per aver violato le prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, relativa alla sorveglianza con braccialetti elettronici. L’intervento si inserisce in un contesto di controllo e rispetto delle misure restrittive, evidenziando l’attenzione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza pubblica e il rispetto delle normative vigenti.

Magenta (Milano), 2 gennaio 2026 – Un uomo di 60 anni è stato arrestato dai carabinieri di Magenta per avere violato le prescrizioni disposte dall’autorità giudiziaria. Su di lui pendeva un provvedimento di allontanamento che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex compagna. Sottoposto all’ obbligo di firma ha manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato per verificarne gli spostamenti. Dopo averlo rotto lo ha gettato nelle acque del Naviglio Grande, per poi recarsi dalla ex compagna. Sono intervenuti i carabinieri che hanno riportato la situazione alla calma. Ma il sessantenne non ci ha pensato nemmeno un momento ed è ricaduto, subito dopo, nello stesso errore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

