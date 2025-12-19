Donne perseguitate e maltrattate da compagni violenti | tre arresti a Lucera

A Lucera, un intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di tre persone per violenza e persecuzione nei confronti di donne vulnerabili. Un segnale importante nella lotta contro la violenza di genere, che mira a proteggere le vittime e a contrastare comportamenti aggressivi e oppressivi. La tutela delle donne è una priorità per le forze dell’ordine, impegnate quotidianamente a garantire sicurezza e giustizia.

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.