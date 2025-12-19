Donne perseguitate e maltrattate da compagni violenti | tre arresti a Lucera
A Lucera, un intervento dei carabinieri ha portato all’arresto di tre persone per violenza e persecuzione nei confronti di donne vulnerabili. Un segnale importante nella lotta contro la violenza di genere, che mira a proteggere le vittime e a contrastare comportamenti aggressivi e oppressivi. La tutela delle donne è una priorità per le forze dell’ordine, impegnate quotidianamente a garantire sicurezza e giustizia.
Contrasto alla violenza di genere e tutela delle vittime vulnerabili, tre arresti dei carabinieri a Lucera. Si tratta di tre differenti episodi che hanno portato ad altrettanti arresti a carico di uomini maltrattanti.Nel primo caso, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza un 25enne del. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
