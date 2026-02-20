Vanessa Lucrezia Francia ha deciso di condividere il suo percorso di crescita attraverso un progetto fotografico ironico e originale. La causa di questa iniziativa nasce dalla voglia di esplorare cosa significa diventare una

Francia fa un uso creativo e ironico del suo archivio personale seguendo la linea del tempo, dall’infanzia fino all’età adulta. Le fotografie cambiano insieme a lei e cambia il modo in cui sono realizzate: dai momenti in famiglia alle foto scattate dagli amici, fino agli autoritratti, alle immagini provenienti da WhatsApp, Facebook e dai vari hard disk usatinel corso degli anni. Nelle foto che la ritraggono da bambina i gesti sono istintivi, spontanei e a volte comici. Con il tempo diventano più consapevoli, assumono un peso e una direzione, influenzati dalle esperienze e da una società che impone appunto l’ideale della brava ragazza.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Come diventare una brava ragazza

Leggi anche: Poor, storia vera e per nulla consolatoria di una brava ragazza irlandese

Leggi anche: Storica vittoria contro il woke: risarcita una ragazza operata a 16 anni per diventare maschio

Cosa significa quando lui ti dice che sei una brava ragazza | Fai attenzione

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.