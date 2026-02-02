Storica vittoria contro il woke | risarcita una ragazza operata a 16 anni per diventare maschio

La giustizia americana ha appena riconosciuto un grave errore. Una ragazza di 22 anni, che si era sottoposta a un intervento di transizione a 16 anni, ha ottenuto 2 milioni di dollari di risarcimento. Ha denunciato i medici di New York che avevano spinto per la doppia mastectomia quando era ancora minorenne. È una vittoria che mette in discussione alcune pratiche nel mondo della cura transgender e segna una battuta d’arresto nel dilagare delle scelte fatte troppo in fretta.

Storica battuta d'arresto al dilagare della follia woke negli Stati Uniti. Una ragazza di 22 anni, che si identificava come maschio e che ha effettuato l'operazione per la transizione di genere quando ne aveva 16, ha ottenuto un risarcimento da 2 milioni di dollari dopo aver portato davanti al giudice i dottori di New York che avrebbero spinto per effettuare una doppia mastectomia su di lei quando era minorenne. La giovane è la prima " detransitioner " ad aver portato in tribunale una causa del genere e ad aver vinto. Al tempo Fox Varian, la protagonista della vicenda, aveva ottenuto l'approvazione per finire sotto i ferri da uno psicologo, Kenneth Einhorn, e da un chirurgo, Simon Chin, entrambi ritenuti colpevoli dalla Corte suprema della contea di Westchester a White Plains di negligenza professionale, di aver ignorato gli standard di cura e di sicurezza, e di aver esercitato pressioni sulla ragazza affinché affrontasse la disforia di genere attraverso una procedura chirurgica permanente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Storica vittoria contro il woke: risarcita una ragazza operata a 16 anni per diventare maschio Approfondimenti su New York Operazione La donna operata al cuore per finta e risarcita dopo 55 anni Nel 1971, presso l’ospedale San Martino di Genova, una donna è stata sottoposta a un intervento al cuore per correggere un difetto congenito. Genova, credeva di essere stata operata al cuore ma non era così: pensionata risarcita 50 anni dopo A Genova, una donna di 72 anni ha scoperto di non aver subito un intervento al cuore come creduto, ma di aver subito un altro tipo di operazione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su New York Operazione Argomenti discussi: Prima storica vittoria in Elite per il Biella Rugby; Ospedale Perrino, storica vittoria sul diritto alla mensa: Giustizia è stata fatta; Arnold, Ibra e Vettel: i vip a Kitzbuehel per la discesa; Biella, coach Benettin dopo la prima vittoria in Serie A Elite: Ci godiamo il successo. Vogliamo l'ottavo posto. Storica vittoria contro il woke: risarcita una ragazza operata a 16 anni per diventare maschioIl dottor De Vita: Ora si aprono scenari di terrore per medici e chirurghi che hanno cavalcato una follia a scopo di lucro, mettendo da parte valori etici e umani ... ilgiornale.it Storica vittoria contro la disinformazione climatica: CNews multata per aver negato il riscaldamento globaleUn passo storico nella lotta contro la disinformazione sul cambiamento climatico: in questi giorni, la più alta corte amministrativa ha confermato una sanzione senza precedenti in Francia contro CNews ... greenme.it Nella storica vittoria del CUS Foggia U19, protagonisti i sipontini Manzella, Mendola e Ferrara. - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.