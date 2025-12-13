poor storia vera e per nulla consolatoria di una brava ragazza irlandese

Proprio mentre si discuteva della famiglia del bosco, tra chi diceva che i bambini stanno bene con i genitori sempre e comunque e chi avanzava dei dubbi, è stato pubblicato anche in Italia il libro "Poor" di Katriona O’Sullivan (People editore) che il Guardian definisce un bestseller internazionale e “uno dei migliori libri sulla complessità della povertà”. Il libro racconta la vita dell’autrice, irlandese nata da due genitori squattrinati e tossicodipendenti, che diventa mamma a 15 anni: Katriona O’Sullivan ha lasciato la scuola molto presto e si è ritrovata sola e senza una casa. Le possibilità che ce la facesse erano bassine. Ilfoglio.it

