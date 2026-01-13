Accusato di molestie da una ragazza ma il giudice lo assolve | Sono gay mai interessato alle donne

Un uomo accusato di molestie da una ragazza è stato assolto dal giudice, che ha riconosciuto l’assenza di elementi a suo carico. L’episodio, avvenuto davanti alla stazione di Giulianova, aveva generato diverse versioni tra le parti coinvolte. Tuttavia, il tribunale ha concluso che i fatti non sussistono, confermando che l’imputato, dichiaratamente gay e mai interessato alle donne, non ha commesso l’illecito.

