Accusato di molestie da una ragazza ma il giudice lo assolve | Sono gay mai interessato alle donne

Un uomo accusato di molestie da una ragazza è stato assolto dal giudice, che ha riconosciuto l’assenza di elementi a suo carico. L’episodio, avvenuto davanti alla stazione di Giulianova, aveva generato diverse versioni tra le parti coinvolte. Tuttavia, il tribunale ha concluso che i fatti non sussistono, confermando che l’imputato, dichiaratamente gay e mai interessato alle donne, non ha commesso l’illecito.

L’accusato e la giovane avevano dato versioni completamente diverse dell’accaduto, avvenuto all’esterno della stazione ferroviaria di Giulianova, ma il tribunale ha dato ragione all’imputato assolvendolo pienamente con la formula del fatto non sussiste. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

