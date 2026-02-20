Colleferro Un successo annunciato per l’inaugurazione all’interno di Maffucci Moda dell’Atelier Sposa Se Dici Si

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, Maffucci Moda ha aperto ufficialmente l’Atelier Sposa Se Dici Si a Colleferro. L’apertura è stata pianificata da tempo e ha attirato molte future spose del territorio, desiderose di scoprire le nuove collezioni. Durante l’inaugurazione, le clienti hanno potuto provare abiti esclusivi e ricevere consulenze personalizzate. La boutique si trova in un locale rinnovato, con un’ampia selezione di vestiti da sposa e accessori. La giornata si è conclusa con un brindisi tra amici e clienti soddisfatte.

COLLEFERRO – È stato certamente un pomeriggio diverso quello dello scorso 14 Febbraio, giorno di San Valentino, nel quale Maffucci