Inaugurazione dell’Atelier FabLabKIDS a Verona

Verona accoglie il nuovo Atelier FabLabKIDS, uno spazio dedicato alla creatività e alla scoperta per i più giovani. Inserito all’interno di Verona FabLab, l’atelier offre percorsi educativi STEAM rivolti a bambine e bambini, promuovendo l’apprendimento pratico e il pensiero critico. L’apertura rappresenta un’opportunità per coinvolgere le giovani generazioni in attività innovative e formative, contribuendo allo sviluppo di competenze fondamentali in un contesto educativo permanente.

Un nuovo luogo dedicato alla creatività, alla scienza e alla scoperta apre le porte a Verona. Verona FabLab presenta ufficialmente il primo Atelier FabLabKIDS, uno degli spazi educativi permanenti che da gennaio animeranno il territorio veronese con percorsi STEAM dedicati a bambine e bambini da. 🔗 Leggi su Veronasera.it Leggi anche: Piazza Bra gremita per l’inaugurazione dei Mercatini di Natale a Verona Leggi anche: "Benvenuti in Atelier": tre giorni per scoprire il valore dell’artigianato moda italiano Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Meravigliosa inaugurazione dell’Atelier Boutique Liabella a Sant'Agnello sul Corso Italia zona Siesta Un evento raffinato che ha acceso i riflettori sulla nuova ed elegante linea uomo: stile, qualità e attenzione ai dettagli si fondono in un’esperienza sartoriale - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.