Colleferro Dalle radici profonde Maffucci Moda si proietta verso il futuro con un nuovo progetto in collaborazione con Se dici sì Atelier Sposa

Sabato 14 febbraio a Colleferro si terrà un grande evento dedicato alla moda e alle radici del territorio. La storica Maffucci Moda si presenta con un nuovo progetto, questa volta in collaborazione con “Se dici sì Atelier Sposa”. L’obiettivo è mostrare come l’azienda, forte delle sue origini, guarda al futuro con entusiasmo e innovazione. La giornata sarà un’occasione per celebrare la tradizione e lo stile locale, coinvolgendo la comunità e gli appassionati di moda.

