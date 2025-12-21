Manovra Conte | da Meloni sovranismo in versione Colle Oppio

Roma, 21 dic. (askanews) – “Una domanda. La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei negoziati di pace, e il triste teatro di una Manovra misera e ingiusta. Una Manovra che non affronta il dramma della sanità pubblica, peggiora la legge Fornero aumentando l’età pensionabile, cancella Opzione donna, taglia sulla scuola e al ‘libro delle tasse’ di questi anni di pressione fiscale record aggiunge tasse su pacchi online, accise, ritenute d’acconto che aumenteranno fino all’1 per cento sulle fatture delle imprese. 🔗 Leggi su Ildenaro.it Leggi anche: Atreju diventa un talk show istituzionale: Meloni archivia Colle Oppio e prova l’esame di maturità da partito “di sistema” Leggi anche: Tutto il paradosso del modello Meloni (col clan di Colle Oppio) Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Manovra, Conte: da Meloni sovranismo in versione Colle Oppio - La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai m ... msn.com Manovra: Conte, 'misera e ingiusta, un triste teatro' - "La settimana si chiude con Meloni che esulta per aver approvato in Europa 90 miliardi che destiniamo all’Ucraina col nostro debito comune, mentre restiamo ai margini dei ne ... msn.com

Governo, manovra al centro del vertice urgente: la decisione di Meloni, Tajani e Salvini - Vertice a Palazzo Chigi: Meloni, Salvini e Tajani al lavoro per ricompattare la maggioranza e definire le misure chiave della manovra, tra pensioni e sostegno alle imprese. notizie.it

Conte accusa il Governo di una manovra confusa e senza visione, che taglia pensioni e sostegni a lavoro e imprese mentre litiga internamente e accelera solo sul riarmo, sacrificando crescita e politiche sociali. - facebook.com facebook

Le opposizioni attaccano dopo le tensioni nel centrodestra sulla manovra, La segretaria del Pd Elly Schlein commenta: "Si è rotta la maggioranza". Il leader del M5s Giuseppe Conte parla di "notte di follia". #ANSA x.com

