abbandonano rifiuti nel parco due persone identificate a pomigliano

A Pomigliano d’Arco, due persone sono state identificate per aver abbandonato rifiuti nel parco. Le autorità continuano a intensificare i controlli sul territorio comunale per contrastare gli sversamenti illeciti e tutelare le aree pubbliche più a rischio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Proseguono i controlli sul territorio comunale di Pomigliano d’Arco (Napoli), finalizzati alla repressione degli sversamenti illeciti di rifiuti nelle aree considerate più critiche. Nell’ambito di una specifica attività di monitoraggio, resa possibile anche grazie al sistema di videosorveglianza, sono state individuate due persone mentre, a bordo della propria autovettura, abbandonavano rifiuti derivanti da scarti di lavorazione nella zona del Parco Partenope. L’episodio è stato rilevato nel corso di un’azione congiunta condotta dall’Enam e dal Comando di Polizia Locale, impegnati in un’attività di controllo mirata alla tutela ambientale e al contrasto delle condotte illegali sul territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

