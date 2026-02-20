Cnel | Produttività l’Ue spinge per un monitoraggio centralizzato
L’Unione Europea ha deciso di rafforzare il controllo sulla produttività, spingendo verso un sistema di monitoraggio centralizzato. Questa scelta deriva dalle difficoltà di valutare con precisione i risultati a livello nazionale e mira a migliorare la trasparenza delle performance aziendali. Brunetta, ministro italiano, sostiene che bisogna ottimizzare le risorse e semplificare le procedure. La proposta dell’UE prevede l’uso di nuove tecnologie per raccogliere dati più accurati e aggiornati. La questione riguarda anche il ruolo del Cnel nel coordinamento delle informazioni.
Cnel e Produttività: L’Ue spinge per un monitoraggio centralizzato, Brunetta punta sulla razionalizzazione. Il Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel) si prepara a un cambiamento significativo. Il presidente Renato Brunetta ha annunciato l’integrazione di un ente dedicato alla misurazione e al miglioramento della produttività all’interno delle strutture del Consiglio, una mossa sollecitata dall’Unione Europea già nel 2016. L’obiettivo è razionalizzare il sistema di monitoraggio e dare una risposta concreta a una sfida cruciale per l’economia italiana. La genesi della decisione: una richiesta europea.🔗 Leggi su Ameve.eu
