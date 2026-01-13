Bruxelles spinge l’accordo Ue-Mercosur ma il Parlamento europeo teme l’applicazione provvisoria

La Commissione europea lavora per promuovere l’accordo tra l’UE e il Mercosur, previsto per il 17 gennaio in Paraguay. Tuttavia, il Parlamento europeo esprime preoccupazioni riguardo all’applicazione provvisoria dell’accordo, richiedendo maggiori garanzie e scrutinio. La questione rimane centrale nel dibattito tra le istituzioni europee, mentre si avvicina la firma ufficiale tra le parti coinvolte.

Roma, 13 gennaio 2026 – La Commissione europea si è detta al lavoro per tentare di ottenere un vasto sostegno all’accordo tra Unione europea e Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay) che verrà ufficialmente firmato il prossimo 17 gennaio in Paraguay dai vertici europei. Il via libera degli Stati Ue al contestato accordo di libero scambio in negoziazione da 25 anni è avvenuto il 9 gennaio, ma ha visto il no di Francia, Ungheria, Irlanda, Polonia e Austria, mentre il Belgio si è astenuto. Prima di entrare in vigore l’accordo deve essere approvato anche dal Parlamento europeo che teme però che l’esecutivo possa già applicarlo in via provvisoria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Ursula von der Leyen spinge per chiudere l’accordo con gli Stati dell’America Latina, ma la Francia e il gruppo Visegrad minacciano il veto. Oggi a Bruxelles il vertice dei 27 tecnici. Lollobrigida: sì solo con la clausola di reciprocità. @CarelttoCambi x.com

