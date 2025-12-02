Disabilità nuovo rapporto FRA | Manca un monitoraggio efficace minimo dei diritti Nell’UE oltre 1,4 milioni vivono ancora in istituti
Normalizzazione della violenza, ostacoli alla denuncia, carenza di dati e controlli indipendenti: è questo il quadro che emerge dal nuovo rapporto dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dedicato alla violenza contro le persone con disabilità che vivono in strutture residenziali. Secondo il documento, oltre 1,4 milioni di persone con disabilità nell’Unione Europea vivono . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
