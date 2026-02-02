Roma si tinge di rosso il Capodanno Cinese 2026 invade Piazza Vittorio con spettacoli street food e dragoni Ecco quando

Roma si prepara a vivere una giornata di festa con il Capodanno Cinese 2026. Piazza Vittorio si riempirà di colori, musica e sapori provenienti dall’estremo Oriente. Spettacoli, street food e dragoni colorati faranno da cornice a un evento che attira tanti cittadini e turisti. La città si apre alle culture diverse, trasformandosi per qualche ora in un ponte tra oriente e occidente.

Roma è pronta a vestirsi con uno dei suoi mille volti e a lasciarsi attraversare da colori, suoni e simboli che arrivano da lontano: per alcuni giorni la Capitale si trasformerà in un ponte tra culture, accogliendo una delle feste più spettacolari e partecipate dell’anno, ovvero il Capodanno Cinese 2026. Al centro della città torneranno i dragoni danzanti, i profumi dello street food e l’antica ritualità cinese, in un evento che ogni anno richiama migliaia di persone. LEGGI ANCHE: ‘Tutti gli DÈI’ come viaggio dell’anima: il Grand Tour secondo Ferzan Ozpetek Piazza Vittorio cuore della festa del Capodanno Cinese a Roma.🔗 Leggi su Funweek.it

In occasione del Capodanno Cinese 2026 (Anno del Cavallo ), @loggia_design_art con @nemoacademy e la collaborazione di @zhong_art_international e @fanhuafilmfestival portano a Giunti Odeon una giornata dedicata al cinema d’animazione cinese - facebook.com facebook

Capodanno cinese alle porte. Si apre l’anno del cavallo di fuoco. Ma il peluche prodotto per l’occasione si è trasformato nel simbolo del disagio dei lavoratori. Per errore infatti è stata cucita la bocca all’ingiù, dandogli un aspetto malinconico. @MauroZandama x.com