Popizze | vere frittelle della tradizione regine dello street food natalizio di Bari

Le popizze baresi sono un classico dello street food natalizio di Bari, simbolo della tradizione culinaria locale. Morbide e leggermente croccanti, queste frittelle di pasta lievitata animano i vicoli di Bari Vecchia e i mercatini della provincia durante le festività, regalando un gusto autentico e irresistibile.

