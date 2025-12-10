Popizze | vere frittelle della tradizione regine dello street food natalizio di Bari
Le popizze baresi sono un classico dello street food natalizio di Bari, simbolo della tradizione culinaria locale. Morbide e leggermente croccanti, queste frittelle di pasta lievitata animano i vicoli di Bari Vecchia e i mercatini della provincia durante le festività, regalando un gusto autentico e irresistibile.
Le popizze baresi rappresentano uno dei simboli più autentici dello street food di Bari. Morbide dentro e leggermente croccanti fuori, sono piccole frittelle di pasta lievitata che, soprattutto durante il periodo natalizio, riempiono i vicoli di Bari Vecchia e i mercatini della provincia con il.
