Clamoroso! Sondaggi cambia tutto | oggi gli italiani voterebbero così

Roberto Vannacci ha lanciato il suo nuovo partito, Futuro Nazionale, e nei sondaggi ottiene già il 3% delle preferenze. È la prima volta che i principali istituti lo includono nelle rilevazioni, segnando un risultato sorprendente considerando il breve tempo di attività del movimento. Vannacci si presenta come una voce alternativa nel panorama politico italiano, attirando l’attenzione di un segmento di elettori desiderosi di novità. La diffusione dei sondaggi mostra come il gruppo stia già guadagnando consensi, anche se modesti.

Per la prima volta, tutti gli istituti inclusi nella Supermedia YouTrend hanno misurato il nuovo soggetto politico di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, attribuendogli un consenso stimato al 3%. La rilevazione, essendo condivisa trasversalmente dagli istituti monitorati, viene letta come un'indicazione più stabile rispetto a un singolo sondaggio isolato. L'ingresso di Futuro Nazionale nei principali aggregati di sondaggi politici coincide con un cambiamento nelle dinamiche dell'area di centrodestra, che nelle ultime due settimane mostra un arretramento complessivo. In particolare, la flessione più marcata riguarda la Lega (-0,9%), seguita da Fratelli d'Italia (-0,6%) e dal Movimento 5 Stelle (-0,4%).