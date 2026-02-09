Terremoto Vannacci Sondaggi cambia tutto | come voterebbero oggi gli italiani

Gli ultimi sondaggi cambiano le carte in tavola nella politica italiana. Fratelli d’Italia perde terreno, mentre il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico rallentano. Al primo posto rimane comunque Giorgia Meloni, ma con numeri più bassi. Tra le novità, spunta il nome di Roberto Vannacci e il suo movimento Futuro Nazionale, che ottiene consensi significativi. La fotografia degli italiani alle urne sembra già diversa rispetto a qualche mese fa.

Fratelli d’Italia cala, frenano anche il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Secondo l’ultimo sondaggio Swg per il Tg La7, diffuso oggi, 9 febbraio, il quadro politico evidenzia un podio tutto “in rosso”, con il partito di Giorgia Meloni ancora primo ma in flessione, e l’esordio di Futuro Nazionale di Roberto Vannacci che strappa consensi importanti. Il partito guidato dalla presidente del Consiglio si conferma primo, ma perde l’1,2% rispetto alla scorsa settimana, attestandosi al 30,1%. Nonostante la leadership chiara, la perdita di consensi mostra segnali di lieve erosione rispetto ai trend precedenti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

