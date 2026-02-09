Caltanissetta associazione Sulle ali della musica

Caltanissetta si accende con un progetto dedicato ai giovani. L’associazione “Sulle ali della musica” e la Cooperativa FEEDBACK hanno dato il via a un seminario contro la povertà educativa e a un laboratorio di educazione alla legalità. Le iniziative mirano a coinvolgere i ragazzi del territorio, offrendo loro strumenti e occasioni di crescita. La partecipazione è già alta, e l’obiettivo è dare un aiuto concreto ai più giovani, spesso già in difficoltà.

Caltanissetta è teatro di un’importante iniziativa sociale: l’associazione “Sulle ali della musica”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale BACK, ha avviato le prime edizioni di un seminario di contrasto alla povertà educativa e di un laboratorio di educazione alla legalità. L’evento, tenutosi lo scorso sabato 7 febbraio presso la Biblioteca Comunale “Scarabelli”, mira a fornire supporto e opportunità ai giovani del territorio, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e il finanziamento di fondi ministeriali e regionali. L’avvio di queste attività è stato reso possibile grazie al progetto “Antiche armonie per il futuro”, un’iniziativa che ha ottenuto il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, attraverso l’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale relativi all’annualità 2022.🔗 Leggi su Ameve.eu

