9 feb 2026

Caltanissetta si accende con un progetto dedicato ai giovani. L’associazione “Sulle ali della musica” e la Cooperativa FEEDBACK hanno dato il via a un seminario contro la povertà educativa e a un laboratorio di educazione alla legalità. Le iniziative mirano a coinvolgere i ragazzi del territorio, offrendo loro strumenti e occasioni di crescita. La partecipazione è già alta, e l’obiettivo è dare un aiuto concreto ai più giovani, spesso già in difficoltà.

Caltanissetta è teatro di un’importante iniziativa sociale: l’associazione “Sulle ali della musica”, in collaborazione con la Cooperativa Sociale BACK, ha avviato le prime edizioni di un seminario di contrasto alla povertà educativa e di un laboratorio di educazione alla legalità. L’evento, tenutosi lo scorso sabato 7 febbraio presso la Biblioteca Comunale “Scarabelli”, mira a fornire supporto e opportunità ai giovani del territorio, con il patrocinio del Comune di Caltanissetta e il finanziamento di fondi ministeriali e regionali. L’avvio di queste attività è stato reso possibile grazie al progetto “Antiche armonie per il futuro”, un’iniziativa che ha ottenuto il sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, attraverso l’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale relativi all’annualità 2022.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

"Associazione per delinquere": tribunale di Caltanissetta dichiara prescrizione per Brandara, Lo Bello e Crocetta

Il tribunale di Caltanissetta ha dichiarato la prescrizione per l’accusa di associazione per delinquere semplice nei confronti di Mariagrazia Brandara, ex commissario Irsap e ex sindaco di Naro, e Mariella.

Caltanissetta, il contrasto alla povertà educativa al centro del progetto Antiche armonie per il futuro promosso dall'associazione Sulle Ali della musica.

Caltanissetta, associazione Sulle ali della musica: avviate le prime edizioni del seminario di Contrasto alla povertà educativa e del laboratorio di Educazione alla legalità. Alla presenza dell'Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Caltanissetta, Dott.Ermanno Pasqualino, sono state avviate lo scorso sabato 7 Febbraio presso la Biblioteca Comunale Scarabelli di Caltanissetta.

Caltanissetta, il contrasto alla povertà educativa al centro del progetto Antiche armonie per il futuro promosso dall'associazione Sulle Ali della musica. Si è conclusa con i due concerti del 29 dicembre e del 4 gennaio la parte didattica, educativa e musicale – rivolta principalmente a bambini e adolescenti in condizione di povertà educativa – del progetto.

