San Gemini Francesco Giro presenta ‘Poesie’ | Il sentimento senza immagine sarebbe vuoto

Appuntamento con la poesia a San Gemini. Il teatro comunale della cittadina delle acque minerali ospiterà - sabato 6 dicembre ore 17,30 - la presentazione del libro Poesie di Francesco Giro, filosofo e scrittore. All’incontro parteciperà la professoressa Franca Giffoni Mosca, storica e autrice di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

