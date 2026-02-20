Civitanova sfratto-incubo | coppia anziana assediata 3 denunciati

A Civitanova, un anziano e sua moglie sono stati vittime di un nuovo sfratto, che ha portato all’assedio della loro casa al mare. La coppia, che vive lì da decenni, si è vista impedire l’ingresso da tre persone sospettate di aver occupato abusivamente l’immobile. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, quando gli occupanti hanno rafforzato la loro presenza, minacciando di non lasciare l’appartamento. La polizia ha già denunciato i tre sospettati, ma la coppia si trova ancora senza accesso alla propria abitazione.

Civitanova, l'incubo degli sfratti impossibili: una coppia minacciata dai nuovi occupanti. Civitanova Marche, 20 febbraio 2026 – Una coppia di anziani si è vista negare l'accesso alla propria casa al mare a causa di un'occupazione abusiva protratta da mesi. Le minacce e le intimidazioni da parte degli occupanti hanno costretto i proprietari a denunciare la situazione ai carabinieri, che hanno identificato e denunciato tre persone per invasione di edifici e condotta intimidatoria. Un'odissea iniziata a novembre. L'incubo per la coppia, residente nell'entroterra di Civitanova, è iniziato lo scorso novembre.