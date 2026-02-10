La Spezia vive un momento di tensione tra cittadini e autorità. Crescono le richieste di sfratto e le esecuzioni, anche se vengono fatte con cautela. Molti appartamenti rimangono vuoti per gran parte dell’anno, usati solo durante il turismo. La situazione mette sotto pressione chi cerca una casa e rischia di aumentare il disagio in città.

LA SPEZIA Ci sono tante case sfitte nella nostra provincia che si aprono soltanto durante il periodo del boom turistico. Vivono di luce estiva mentre per diversi mesi tengono le serrante chiuse non facendo filtrare il sole e coprendo gli arredi con i teli. Andrebbero a soddisfare le esigenze di famiglie in carca di alloggio oppure, studenti pendolari che frequentano il Polo universitario spezzino ma restano a disposizione per le esigenze dei turisti che, a milioni, trascorrono le vacanze nello spezzino. L’interrogativo non è nuovo: conviene affittare con contratti a lungo termine oppure puntare sulla stagionalità e sfruttare la richiesta turistica che da noi viaggia a cifre sempre più in crescita? A Spezia e provincia sono 2600 gli immobili registrati destinati ad ospitare i visitatori che scelgono le bellezze del Golfo e del territorio contribuendo così a sostenere un numero di presenze annue altrimenti non assolutamente gestibile dalle sole strutture alberghiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’incubo dello sfratto. Crescono le richieste alla Spezia e dintorni : "Esecuzioni con cautela"

