Mercato più trasparente e sicuro Agenti immobiliari nasce il nuovo codice

Nel tentativo di rendere il mercato immobiliare più trasparente e sicuro, è stato introdotto un nuovo protocollo per gli agenti immobiliari. Questo codice di comportamento stabilisce linee guida chiare e standard professionali, promuovendo maggiore affidabilità e tutela per clienti e operatori del settore.

Un protocollo che pone le basi per la nascita del nuovo codice di comportamento degli agenti immobiliari. È quello siglati due giorni fa in Camera di Commercio di con le principali associazioni di categoria: Fiaip, Anama, Fimaa e altri soggetti del settore. Si tratta di un passaggio storico che ha portato alla nascita di un documento che stabilisce regole chiare, trasparenti e condivise per qualificare l'operato delle imprese di mediazione e tutelare cittadini e imprese nelle transazioni immobiliari. Le associazioni, convocate dalla Camera di Commercio, si sono riunite per definire un quadro di riferimento comune per l'etica professionale degli agenti immobiliari, in un contesto dove correttezza e legalità sono oggi richieste imprescindibili da parte della collettività e del mercato.