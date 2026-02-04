Traffico Avs | Non spostate il mercato

La polizia locale dell’Avs si oppone allo spostamento del mercato dal centro storico al Foro Annonario. Troppi veicoli già circolano in zona e i commercianti non vogliono cambiare posizione. La questione rischia di creare nuove tensioni tra cittadini e forze dell’ordine.

Troppe automobili in centro storico, Avs contro lo spostamento del mercato da piazza Simoncelli al Foro Annonario. "La necessità di restituire parcheggi accessibili nel centro storico – motivazione addotta dall’amministrazione - appare ad AVS, poco convincente e addirittura irritante. Negli anni della gestione Olivetti, infatti, il centro storico è stato progressivamente invaso da automobili, spesso di grandi dimensioni e non certo appartenenti alle categorie "protette" cui i parcheggi dovrebbero essere riservati (anziani, disabili, mamme con bambini piccoli). Questa situazione ha contribuito a snaturare il senso stesso del centro cittadino, a discapito delle sue funzioni sociali e commerciali" -spiega Avs - Una decisione che era stata presa in accordo con gli ambulanti, anche in vista dello spostamento ‘obbligato’ quando arriveranno i mezzi per il restyling di palazzo Gherardi, che dovranno sostare in piazza Simoncelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

