City Vision l’assessore Pasquariello ad Andria per il progetto innovativo sulla sicurezza delle strade

L’assessore Pasquariello ha visitato questa mattina Andria per presentare il progetto City Vision, nato per migliorare la sicurezza stradale. La causa principale è la crescente preoccupazione per gli incidenti nel territorio e la necessità di soluzioni innovative. Durante l’incontro al Food Policy Hub, ha spiegato come il Comune di Benevento collabori con Easyvia per implementare tecnologie che monitorano il traffico e riducono i rischi. La partecipazione al tavolo di lavoro mira a coinvolgere enti e cittadini nel processo di sicurezza condivisa.

Tempo di lettura: 2 minuti L'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello, in rappresentanza del sindaco Mastella, ha preso parte stamane presso il Food Policy Hub ad Andria, al Tavolo di lavoro Muovere verso il futuro di City Vision 2026: " Lo scorso anno – ha affermato Pasquariello intervenendo al meeting in Puglia – agli Stati Generali CityVision di Padova, abbiamo raccontato l'avvio della collaborazione tra il Comune di Benevento e Easyvia. In quel momento presentavamo una scelta coraggiosa: adottare una tecnologia innovativa e unica nel suo genere per superare una gestione emergenziale delle manutenzioni stradali.