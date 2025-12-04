Natale 2025 | tutti gli appuntamenti di Città Sant’Angelo dalle luminarie ai mercatini

Città Sant’Angelo è pronta per vestirsi a festa e iniziare, ad accompagnare cittadinanza e visitatori tra eventi e iniziative, che dureranno fino all’Epifania.Il programma redatto dall’amministrazione comunale, grazie anche al lavoro dell’Aasessore Rino De Bonis, si apre lunedì 8 dicembre con. 🔗 Leggi su Ilpescara.it © Ilpescara.it - Natale 2025: tutti gli appuntamenti di Città Sant’Angelo, dalle luminarie ai mercatini

Scopri altri approfondimenti

Sassari destinazione Natale: ecco tutti gli appuntamenti Duecentoventi eventi fino al 6 gennaio. E sabato 6 riapre il Barbacane - facebook.com Vai su Facebook

Natale 2025 a Roma, cosa fare: eventi da non perdere - Dalle piazze illuminate, gli alberi addobbati in giro per la città e dai presepi secolari alla Messa di mezzanotte nella Basilica di San Pietro, il Natale a Roma è uno dei più magici d'Italia. tg24.sky.it scrive

Natale 2025 a Genova: il calendario completo degli eventi tra luci, tradizione e innovazione - Una città accesa di festa: dalle luminarie ai presepi, dal Porto Antico al Winter Park, tutto quello che succede a Genova durante il Natale 2025 La magia del Natale 2025 avvolge Genova con un programm ... ligurianotizie.it scrive

Natale 2025, cosa fare a Milano: gli eventi in programma - Dal Christmas Village a Porta Venezia, ai mercatini in Piazza Duomo e al tradizionale appuntamento con la prima della Scala: gli eventi ... Segnala tg24.sky.it

Mercatini di Natale 2025 a Milano, 10 eventi da non perdere: dove e quando - Ma anche oggetti per la casa, bijoux e giocattoli. Scrive ilgiorno.it

Natale 2025 tra mercatini e borghi da scoprire: gli appuntamenti da non perdere in Abruzzo - Anche in Abruzzo è iniziata ufficialmente la stagione dei mercatini di Natale 2025: tutti gli appuntamenti da non perdere. Secondo abruzzo.cityrumors.it

Mercatini di Natale 2025 in Toscana: da Empoli ad Arezzo, tutti gli appuntamenti da non perdere - La Toscana si accende di Natale e nelle piazza, tra luci e addobbi, aprono i mercatini natalizi: le date e le città dove si svolgono ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it