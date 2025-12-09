Nelle mense scolastiche più soldi per evitare che i bimbi mangino patatine schifose con wurstel sul piattino di plastica | il ritorno di MasterChef Italia
Il caso delle mense scolastiche, la ‘Gazzoli’ respinge le accuse. “Il servizio risulta eccellente”
Mozione e petizione popolare di FdI contro l'aumento delle tariffe delle mense scolastiche
Mense scolastiche, partito il nuovo servizio: tutte le novità
Ancora proteste dopo gli aumenti di rette scolastiche, mense, sport e parcheggi deliberati dalla giunta: «Il Comune parla di importi bassi? Quasi 1.700 euro all’anno per noi non lo sono» - facebook.com Vai su Facebook
#NoiSiamoLeScuole questa settimana è dedicato a due mense scolastiche inaugurate nei Comuni di Genzano di Roma (RM) e San Marcello Piteglio (PT). Qui tutti i dettagli mim.gov.it/web/guest/-/-n… Vai su X
Mense scolastiche, famiglie campane spendono 85 euro al mese - Ottantacinque euro a mese: è quanto ha speso in media nell'anno scolastico in corso una famiglia campana per la mensa di un figlio, sia per la scuola dell'infanzia sia per quella primaria. Come scrive ansa.it
