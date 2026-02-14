Regione Toscana | confermato stato di agitazione dei lavoratori per taglio salario accessorio

I lavoratori della Regione Toscana hanno deciso di mantenere lo stato di agitazione dopo che il taglio del salario accessorio ha ridotto le loro entrate. La decisione arriva a seguito della protesta di mercoledì 11 febbraio 2026, durante la quale hanno manifestato davanti alla sede regionale. La riduzione dei compensi, annunciata dall’amministrazione, ha scatenato malumore tra gli impiegati pubblici.

FIRENZE – I lavoratori della Regione Toscana confermano lo stato di agitazione contro il taglio del salario accessorio, dopo la protesta di mercoledì 11 febbraio 2026. Lo fa sapere la rsu al termine dell’incontro che si è svolto stamattina, 13 febbraio, in prefettura, a cui erano presenti anche il governatore Eugenio Giani e la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi. “Nell’ambito del confronto di conciliazione, nonostante il clima costruttivo e le ipotesi di apertura da parte della politica, abbiamo confermato la prosecuzione dello stato di agitazione del personale – viene spiegato in una nota -. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

I lavoratori della Regione Toscana sono scesi in piazza sotto la sede del Consiglio regionale per protestare contro il taglio del salario accessorio.

I dipendenti della Regione Toscana hanno manifestato mercoledì davanti al Consiglio regionale a Firenze.

