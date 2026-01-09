Musetti vola in semifinale a Hong Kong | battuto Wong in due set
Luca Musetti si è qualificato per la semifinale del torneo di Hong Kong, sconfiggendo il padrone di casa Wong in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Ora l’italiano affronterà il russo Rublev in una sfida importante per proseguire il cammino nel torneo.
Battuto il padrone di casa Wong in due set per 6-4, 6-4: adesso l'azzurro incontrerà in semifinale il russo Rublev. Intanto nel doppio MusettiSonego sono in finale dopo il ritiro del canadese Diallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Leggi anche: Musetti in semifinale a Hong Kong: battuto Wong in due set
Leggi anche: Musetti in semifinale all'Atp Hong Kong, Wong sconfitto in due set
Musetti–Sonego, volata diretta verso il titolo: prima finale del 2026 a Hong Kong senza giocare; ATP Hong Kong 2026, Musetti e Sonego volano in finale in doppio!; Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set; Tutte le notizie sul tennis in.
Atp Hong Kong, Musetti vola in semifinale: Wong ko in due set - 4 il padrone di casa dopo un'ora e 16' di partita: ecco chi sfiderà al penultimo atto del torneo asiatico ... corrieredellosport.it
Musetti conquista un posto nelle semifinali all'Atp 250 di Hong Kong - HONG KONG (CINA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti approda alle semifinali del “Bank of China Tennis Open”, Atp 250 dotato di un ... iltempo.it
Lorenzo Musetti non sbaglia con Wong e accede in semifinale a Hong Kong! - Prima semifinale dell'anno per un convincente Lorenzo Musetti, che continua il suo cammino nel torneo ATP 250 di Hong Kong. oasport.it
HONG KONG: Musetti vola in semifinale! L’azzurro domina il padrone di casa Coleman Wong con un solido 2-0 (6-4, 6-4). Il weekend di Lorenzo si preannuncia caldissimo. Oltre alla corsa nel singolare, Musetti ha conquistato anche la FINALE nel torneo di - facebook.com facebook
Evvai #musetti vince in soli due set e vola in semifinale là ventiseiesima nel primo torneo del 2026 “Ha amministrato bene c’è una categoria di differenza se non due “ #reggi “sono rimasto concentrati fino alla fine sono contento di cominciare bene “dice lorenz x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.