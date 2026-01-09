Musetti vola in semifinale a Hong Kong | battuto Wong in due set

Luca Musetti si è qualificato per la semifinale del torneo di Hong Kong, sconfiggendo il padrone di casa Wong in due set con il punteggio di 6-4, 6-4. Ora l’italiano affronterà il russo Rublev in una sfida importante per proseguire il cammino nel torneo.

Battuto il padrone di casa Wong in due set per 6-4, 6-4: adesso l'azzurro incontrerà in semifinale il russo Rublev. Intanto nel doppio MusettiSonego sono in finale dopo il ritiro del canadese Diallo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

