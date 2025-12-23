Tombe danneggiate e centinaia di portafiori rubati nel cimitero comunale
Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2025, nel cimitero comunale di Torchiarolo si sono verificati danni ad alcune tombe e il furto di centinaia di portafiori. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali, che stanno indagando per identificare i responsabili e ripristinare la sicurezza del sito.
TORCHIAROLO - Danni ad alcune tombe e centinaia di portafiori rubati. È quanto accaduto la scorsa notte, tra il 22 e il 23 dicembre 2025, nel cimitero di Torchiarolo. Questa mattina, all'apertura, il personale dipendente della società gestore dello stesso cimitero, si è accorto del deprecabile. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Leggi anche: Predoni di rame in azione al cimitero: "Rubati vasi e danneggiate le tombe"
Leggi anche: Furto e devastazione nel cimitero di Tuturano: rubati i portafiori in ottone dalle lapidi
Tombe danneggiate e centinaia di portafiori rubati nel cimitero comunale - A Torchiarolo si è registrato il secondo episodio del genere per due giorni consecutivi nel Brindisino, dopo quanto accaduto a Tuturano la notte scorsa. brindisireport.it
Vigevano, raid notturno dei vandali al cimitero: statue massicce spaccate, tombe danneggiate, recinzioni divelte - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.