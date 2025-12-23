Tombe danneggiate e centinaia di portafiori rubati nel cimitero comunale

Nella notte tra il 22 e il 23 dicembre 2025, nel cimitero comunale di Torchiarolo si sono verificati danni ad alcune tombe e il furto di centinaia di portafiori. L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini e le autorità locali, che stanno indagando per identificare i responsabili e ripristinare la sicurezza del sito.

