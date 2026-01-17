Ricky Tognazzi a Ciao Maschio | Mi piace essere un maschio femmina Simona? Litighiamo tutti i giorni

Ricky Tognazzi ha condiviso a Ciao Maschio alcuni aspetti della sua vita privata e delle dinamiche con sua moglie, Simona. In un’intervista, ha parlato del suo modo di essere, definendosi un “maschio femmina”, e ha raccontato come affronta quotidianamente i piccoli diverbi con la compagna. Un racconto sincero che offre uno sguardo autentico sulla vita di coppia, lontano da enfasi e sensazionalismi.

Ricky Tognazzi è stato l’ospite della puntata di Ciao Maschio del 17 gennaio 2026, un’intervista in cui ha raccontato senza filtri il suo modo di essere uomo, il suo matrimonio con Simona Izzo e la sua visione dell’amore e della paternità. La conversazione si è poi spostata sulla sua lunga relazione con Simona Izzo, con cui è sposato da diversi anni. Ricky Tognazzi ha rivelato che il matrimonio è arrivato dopo un lungo periodo di riflessione: “Io ho concesso questa cosa del matrimonio, ci ho messo undici anni”, ha spiegato, facendo riferimento alla sua scelta ideologica, influenzata dalle sue radici anni Sessanta. 🔗 Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Ricky Tognazzi a Ciao Maschio: “Mi piace essere un maschio femmina, Simona? Litighiamo tutti i giorni” Leggi anche: Ricky Tognazzi: “Sono un maschio femmina. Simona Izzo? Non saprei come fare senza” Leggi anche: “Sono un maschio femmina”. Ricky Tognazzi, la confessione lascia tutti a bocca aperta. Cosa significa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Simona Izzo? Non saprei come fare senza, la confessione di Ricky Tognazzi a Ciao Maschio; Ricky Tognazzi: «Mi piace essere un maschio-femmina. Simona Izzo? Se mi dovesse lasciare sarei in difficoltà»; A Ciao Maschio ospiti Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi; Ricky Tognazzi: «Sono un maschio femmina. Con Simona litighiamo ogni giorno, se dovesse lasciarmi sarei perso». Ciao Maschio oggi in tv sabato 17 gennaio: ospiti Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi - Ospiti della puntata tre maschi d'eccezione: Marco Columbro, Nicola Savino e Ricky Tognazzi. corrieredellumbria.it

RICKY TOGNAZZI Ricky Tognazzi: «Mi sento un maschio femmina. Senza Simona sarei perso» - Ricky Tognazzi mette in discussione l’idea tradizionale di maschilità con parole misurate ma profonde, a partire da se stesso ... statoquotidiano.it

Ciao maschio, Nunzia De Girolamo ospita Nicola Savino, Marco Columbro e Ricky Tognazzi: i temi della puntata - Ciao Maschio si domanderà se, quando entrano in gioco i sentimenti, i maschi sono rimasti tali e quali. msn.com

C’è un’idea di maschilità che Ricky Tognazzi ha deciso da tempo di mettere in discussione. Lo fa senza proclami, ma con una lucidità che spiazza. L’attore e regista si racconta andando ben oltre le etichette, tra confessioni private e riflessioni che parlano — a - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.