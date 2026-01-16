il direttore della cia ha incontrato la presidente ad interim del venezuela

Il direttore della Cia, John Ratcliffe, ha incontrato il 15 gennaio a Caracas la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. L’obiettivo dell’incontro era trasmettere la volontà degli Stati Uniti di favorire un miglioramento delle relazioni di lavoro tra i due Paesi. La discussione si inserisce in un contesto di dialogo volto a promuovere stabilità e cooperazione nella regione.

John Ratcliffe, direttore della Cia, il 15 gennaio ha incontrato a Caracas la presidente ad interim del Venezuela Delcy Rodriguez «per trasmettere il messaggio che gli Stati Uniti auspicano un miglioramento delle relazioni di lavoro» tra i due Paesi. Lo ha riferito a Reuters un funzionario Usa. L’incontro, ovviamente «avvenuto su indicazione del presidente Donald Trump », ha previsto la prima visita di un alto funzionario statunitense dall’ operazione Absolute Resolve, che ha portato all’ arresto di Nicolas Maduro. La fonte di Reuters ha spiegato che Ratcliffe e Rodriguez hanno discusso di cooperazione di intelligence, stabilità economica e della necessità di garantire che il Venezuela «non sia più un rifugio sicuro per gli avversari dell’America, in particolare i narcotrafficanti». 🔗 Leggi su Lettera43.it

