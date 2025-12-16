Tempi bui per quanti non sono in sintonia con l’affermazione che dopo la pioggia spunta sempre il sole

In un momento dominato dalla violenza e dall’incertezza, sembra difficile credere che dopo le difficoltà possa arrivare un periodo di rinascita. Tuttavia, alcune notizie positive emergono come segnali di speranza, offrendo un contrappeso alle notizie più cupe e ricordando che, anche nei tempi più bui, ci sono sprazzi di luce.

In questo periodo in cui la violenza domina, anzi mette in ombra, la scena del mondo, altre notizie, più che positive, fanno da contraltare. Una in particolare, tutta made in Italy, è di questi giorni e proviene dall’Istat, l’Istituto Centrale di Statistica del Paese, dato per fonte ufficiale dallo stesso Governo. Giusto ieri quell’Istituto ha dato una notizia che, per l’Italia, assume particolare importanza. L’utilizzazione dell’ Intelligenza Artificiale, oramai per molti semplicemente IA, nel 2025 ha subito un incremento di utilizzazione del 100% rispetto al 2024. Il dato è particolarmente significativo perchè, negli anni precedenti, la crescita non era andata mai oltre percentuali a una sola cifra. Ildenaro.it

