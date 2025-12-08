Chivu Inter i numeri parlano chiaro | l’era del tecnico convince e accende San Siro verso il Liverpool
Inter News 24 Chivu Inter, tra attacco travolgente e consenso unanime: il successo sul Como vale anche sul piano simbolico. La netta vittoria dell’Inter contro il Como non ha solo consolidato la posizione dei nerazzurri nelle zone alte della classifica, ma ha anche prodotto un effetto mediatico forte e diffuso. Come sottolinea Il Giornale, il successo contro la squadra di Cesc Fabregas ha strappato unanimi consensi, e non è affatto un dettaglio che lo sconfitto sia stato proprio l’allenatore dal cui “no” Cristian Chivu ha ereditato la panchina nerazzurra. Un faccia a faccia che ha contribuito ad alzare sensibilmente le quotazioni del tecnico rumeno tra tifosi e addetti ai lavori. 🔗 Leggi su Internews24.com
