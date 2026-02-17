Bastoni e Chivu rispondono | l’Inter difende l’espulsione controversa e prepara la sfida col Bodo Glimt
Alessandro Bastoni e Cristian Chivu hanno preso posizione contro le polemiche sull'espulsione di un giocatore, a causa di una decisione che hanno definito corretta. La loro conferenza stampa, prevista oggi alle 17:15, si concentra sulla partita di domani contro il Bodo Glimt, che l’Inter si prepara a giocare con determinazione.
Bastoni e Chivu rispondono alle polemiche: la conferenza stampa alla vigilia di Bodo-Inter. La conferenza stampa congiunta di Alessandro Bastoni e Cristian Chivu è in programma oggi, martedì 17 febbraio 2026, alle ore 17:15. L’appuntamento si tiene alla vigilia della trasferta in Norvegia contro il Bodo Glimt, in occasione dell’andata dei playoff di Champions League. L’attenzione è alta, non solo per l’importanza della partita, ma anche per le polemiche generate dall’espulsione di Bastoni nel recente match contro la Juventus e le conseguenti discussioni sull’interpretazione del gioco. Il Caso Bastoni: Un’Espulsione che Accende il Dibattito.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bodo Glimt Inter, Chivu vuole spegnere le polemiche e porta Bastoni in conferenza
Cristian Chivu ha deciso di intervenire oggi prima della partita tra Bodo Glimt e Inter, per cercare di calmare le tensioni intorno a Bastoni.
Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista della sfida col Bodo Glimt
L’Inter si allena a Appiano Gentile per prepararsi alla partita contro il Bodo Glimt, in seguito ai recenti infortuni che hanno ridotto le opzioni a disposizione di Inzaghi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
