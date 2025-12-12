Autostrada Catania-Siracusa chiusure notturne fino al 23 dicembre
Fino al 23 dicembre, sull'autostrada Catania-Siracusa sono previste chiusure notturne dalle 22 alle 6, a causa di lavori sugli impianti di ventilazione delle gallerie. Le chiusure interesseranno specifiche tratte nel territorio di Siracusa e si svolgeranno dal 15 al 18 dicembre 2025.
Per lavori agli impianti tecnologici del sistema di ventilazione delle gallerie dell'Autostrada Catania- Siracusa, sarà necessario disporre la chiusura notturna dalle ore 22 alle 6 nelle tratte di seguito indicate nel territorio del consorzio comunale di Siracusa: dal 15 al 18 dicembre 2025 della.
Lavori sulle gallerie della Siracusa-Catania: disposte chiusure notturne - Il traffico sarà deviato sulla SS 114 “Orientale Sicula”, con apposita segnaletica installata in loco, fino a fine lavori ... siracusanews.it
