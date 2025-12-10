Controlli nelle gallerie chiusure notturne in autostrada tra Tommaso Natale e Capaci

Per consentire ispezioni periodiche, l'Anas effettuerà chiusure notturne sulla carreggiata in direzione Mazara del Vallo dell’autostrada A29 tra Tommaso Natale e Capaci, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 12 dicembre. La misura riguarda una delle gallerie interessate da controlli di sicurezza e manutenzione programmata.

Per effettuare alcune ispezioni periodiche all’interno di una delle gallerie, dalla mezzanotte alle 4 di venerdì 12 dicembre, l'Anas chiuderà al transito veicolare la carreggiata in direzione Mazara del Vallo dell’autostrada A29 tra lo svincolo di Tommaso Natale e lo svincolo di Capaci. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

