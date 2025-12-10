Controlli nelle gallerie chiusure notturne in autostrada tra Tommaso Natale e Capaci
Per consentire ispezioni periodiche, l'Anas effettuerà chiusure notturne sulla carreggiata in direzione Mazara del Vallo dell’autostrada A29 tra Tommaso Natale e Capaci, dalle 00:00 alle 4:00 di venerdì 12 dicembre. La misura riguarda una delle gallerie interessate da controlli di sicurezza e manutenzione programmata.
Per effettuare alcune ispezioni periodiche all’interno di una delle gallerie, dalla mezzanotte alle 4 di venerdì 12 dicembre, l'Anas chiuderà al transito veicolare la carreggiata in direzione Mazara del Vallo dell’autostrada A29 tra lo svincolo di Tommaso Natale e lo svincolo di Capaci. Il. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Roma, buone notizie da Koné e El Aynaoui: escluse lesioni dopo gli esami - Zazoom Social News
Controlli nelle gallerie, chiusure notturne in autostrada tra Tommaso Natale e Capaci - Per effettuare alcune ispezioni periodiche all’interno di una delle gallerie, dalla mezzanotte alle 4 di venerdì 12 dicembre, l’Anas chiuderà al transito veicolare la carreggiata in direzione Mazara d ... Da mondopalermo.it
Lavori nelle gallerie, un'altra chiusura straordinaria in autostrada - È nella seconda settimana di dicembre e si somma a quelle già annunciate del primo finesettimana. Scrive udinetoday.it
#Napoli - Mergellina, controlli della Polizia di Stato nella zona della movida #Cronaca #Mergellina #Sicurezza #Polizia #Controlli #NanoTV Vai su Facebook
Youth League, Juve Primavera eliminata: il Pafos rimonta e spegne le speranze dei sedicesimi calcionews24.com
Andrea Gnassi, Pd: "Orgogliosi della cucina italiana patrimonio Unesco, ma ora servono politiche serie" calcionews24.com
Delitto Garlasco verso la svolta: "Sempio non poteva essere a Vigevano la mattina dell'omicidio dall'analisi ... ilgiornaleditalia.it
Infortunio Calhanoglu e Acerbi, Chivu col fiato sospeso. Ecco cosa filtra dalla Pinetina ilgiornaleditalia.it
Raid in Cisgiordania, oltre 100 arresti. Sul fronte diplomatico c'è tensione tra Israele e Ucraina gazzettadelsud.it
Sì al divieto di social under 16, dice la voce dei presidi Giannelli ilfoglio.it