Chiusa Discesa Coroglio a Posillipo crollato un costone per il maltempo | ipotesi senso alternato

Per il maltempo, un costone diroccato ha bloccato la Discesa Coroglio a Posillipo, interrompendo la circolazione. La strada, molto frequentata dai residenti e dai turisti, è stata chiusa per motivi di sicurezza. I tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo e valutano ora la possibilità di riaprire parzialmente la strada, magari con un senso alternato. La situazione resta sotto controllo mentre si studiano interventi di messa in sicurezza.

Crollato muro di contenimento per il maltempo, chiusa Discesa Coroglio: vertice tecnico al Comune. Ipotesi riapertura parziale con senso alternato. Discesa Coroglio, chiusa per smottamento la strada che collega Posillipo, Fuorigrotta e Bagnoli. Transenne montante ieri notte, in corso i sopralluoghi della Protezione civile. Disagi sul traffico, deviate quattro linee bus di Anm. Si lavora per riaprire.