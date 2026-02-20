Frana il costone tra Posillipo e Coroglio strada chiusa e traffico in tilt

Una frana ha bloccato la strada tra Posillipo e Coroglio, creando disagi immediati. La notte scorsa, un enorme smottamento ha coinvolto il costone che sovrasta la Discesa Coroglio, vicino al ponte del Virgiliano. La terra caduta ha ostruito la carreggiata, rendendo impossibile il passaggio di veicoli e provocando lunghe code nel traffico. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area e valutare i danni. La strada rimane chiusa fino a nuovo avviso, lasciando senza alternativa molti automobilisti.

Lo smottamento nella notte ha portato alla chiusura di Discesa Coroglio all'altezza del Ponte del Virgiliano - linee autobus deviate Grosso smottamento tra Posillipo e Bagnoli nella notte, su Discesa Coroglio, all'altezza del ponte del Virgiliano. La caduta di fango, pietre e alberi ha determinato la chiusura parziale della strada, di fatto spezzando in due la città. Discesa Coroglio, infatti, costituisce un collegamento fondamentale tra Posillipo e la zona flegrea, che consente di evitare (e non aggravare) il consueto traffico di via Manzoni e anche di via Petrarca. Inevitabile, quindi, che la chiusura della strada - di cui la maggior parte degli automobilisti non aveva contezza - si riverberasse sul traffico, che è praticamente impazzito per ore.

