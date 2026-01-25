Maltempo doppia frana in Mugello | scatta il senso unico alternato

A causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse, il Mugello ha registrato una doppia frana sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, tra Vaglia e Borgo San Lorenzo, in località Mulinaccio. Per garantire la sicurezza, è stato istituito un senso unico alternato. La situazione rimane sotto monitoraggio, e si consiglia di prestare attenzione alle segnalazioni delle autorità durante gli spostamenti nella zona.

BORGO SAN LORENZO – Problemi per il maltempo in Mugello. Sulla regionale 302 Brisighellese Ravennate, tra il Comune di Vaglia e il Comune di Borgo San Lorenzo, in località Mulinaccio, si è verificata una frana sul lato monte. Dopo la segnalazione da parte dei carabinieri di Borgo, sono intervenuti la polizia provinciale della città Metropolitana di Firenze e gli operatori della biabilità della Metrocittà. Sono stati collocati un new jersey in cemento per il contenimento della frana e un semaforo per consentire il senso unico alternato sul lato valle. Un altro smottamento si è verificato nel comune di Borgo, in località Madonna dei tre fiumi.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Frana di Furore: confermata la riapertura, scatta il senso unico alternatoLa strada statale 163 “Amalfitana” a Furore ha riaperto al traffico con un senso unico alternato, dopo le operazioni di messa in sicurezza del costone roccioso interessato dalla frana del 22 novembre.

Frana sulla Faentina: revocato senso unico alternato in via di San DomenicoÈ stata revocata l’installazione del senso unico alternato in via San Domenico, a seguito di una frana sulla Faentina.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Passione surf e pontile crollato: la doppia faccia del maltempo al Poetto.

Frana e allagamenti in Friuli, trovati morti i due dispersi. Diramate nuove allerte meteoTra le situazioni più critiche, c'è quella del Friuli Venezia Giulia, dove due persone risultavano disperse a seguito del crollo di una abitazione di tre piani travolta da una frana di fango a Cormons ... fanpage.it

Maltempo Friuli-Venezia Giulia, frana sulle case: dispersi e persone sui tettiIl Friuli Venezia Giulia è messo a dura prova dal maltempo. La regione ha dichiarato lo stato di emergenza e richiesto la mobilitazione nazionale per far fronte alle criticità causate dalle piogge ... iltempo.it

Allerta Meteo, oggi doppia ondata di maltempo sull'Italia: ecco le regioni nel mirino - facebook.com facebook

L'ondata di maltempo delle scorse settimane ha danneggiato la produzione orticola in campo e in serra, spingendo le quotazioni all'ingrosso con rialzi a doppia cifra. I più colpiti sono i carciofi con aumenti del 30% in una settimana. #ANSATerraGusto x.com