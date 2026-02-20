Chiude una tratta della metro C per lavori di manutenzione | tutte le informazioni

Da romatoday.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La linea della metro C a Roma resterà interrotta domani, 21 febbraio, a causa di lavori di manutenzione. La tratta tra San Giovanni e Lodi sarà chiusa tutto il giorno, causando disagi ai pendolari. I viaggiatori dovranno usare autobus sostitutivi per spostarsi tra le due fermate. La sospensione permette di eseguire interventi di controllo e riparazione sui binari, garantendo un servizio più sicuro e affidabile in futuro. La chiusura sarà in vigore dalle prime ore del mattino fino a sera.

La metro C di Roma funzionerà a singhiozzo domani, sabato 21 febbraio. Una tratta della linea sarà sospesa per l’intera giornata e sostituita da bus. Per permettere lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, in particolare la manutenzione dei binari, la tratta Giardinetti – Pantano sarà interrotta. Disagi, quindi, soprattutto nel quadrante a est di Roma. Atac ha fatto sapere che, per l’intera giornata, la tratta sospesa sarà interamente sostituita da bus. Quindi, il servizio sarà regolare tra Colosseo e Giardinetti, in entrambi i sensi. Poi, da Giardinetti, partiranno le navette in direzione Pantano, l’altro capolinea della metro C.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Chiude una tratta della metro B per rifare i binari: tutte le informazioni

Leggi anche: Chiude parte del Semianello per lavori: tutte le informazioni

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Teramo: chiude filiale bancaria, il quartiere insorge; Curno, via Fermi chiude per 5 mesi: ecco le soluzioni alternative; Malpensa, metà aeroporto chiude dal 16 marzo al 9 maggio: lavori a una delle piste, parte dei voli dirottati su Linate; Perù, la spiaggia più popolare di Lima chiude per la troppa spazzatura dei bagnanti.

Rixi, completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita lunga trent'anniSi tratta di una svolta storica. Il completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre trent'anni e restituisce piena continuità a un territorio produttivo strategico per ... ansa.it