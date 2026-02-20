Chiude una tratta della metro C per lavori di manutenzione | tutte le informazioni

La linea della metro C a Roma resterà interrotta domani, 21 febbraio, a causa di lavori di manutenzione. La tratta tra San Giovanni e Lodi sarà chiusa tutto il giorno, causando disagi ai pendolari. I viaggiatori dovranno usare autobus sostitutivi per spostarsi tra le due fermate. La sospensione permette di eseguire interventi di controllo e riparazione sui binari, garantendo un servizio più sicuro e affidabile in futuro. La chiusura sarà in vigore dalle prime ore del mattino fino a sera.

La metro C di Roma funzionerà a singhiozzo domani, sabato 21 febbraio. Una tratta della linea sarà sospesa per l’intera giornata e sostituita da bus. Per permettere lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria, in particolare la manutenzione dei binari, la tratta Giardinetti – Pantano sarà interrotta. Disagi, quindi, soprattutto nel quadrante a est di Roma. Atac ha fatto sapere che, per l’intera giornata, la tratta sospesa sarà interamente sostituita da bus. Quindi, il servizio sarà regolare tra Colosseo e Giardinetti, in entrambi i sensi. Poi, da Giardinetti, partiranno le navette in direzione Pantano, l’altro capolinea della metro C.🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Chiude una tratta della metro B per rifare i binari: tutte le informazioni Leggi anche: Chiude parte del Semianello per lavori: tutte le informazioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Teramo: chiude filiale bancaria, il quartiere insorge; Curno, via Fermi chiude per 5 mesi: ecco le soluzioni alternative; Malpensa, metà aeroporto chiude dal 16 marzo al 9 maggio: lavori a una delle piste, parte dei voli dirottati su Linate; Perù, la spiaggia più popolare di Lima chiude per la troppa spazzatura dei bagnanti. Rixi, completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita lunga trent'anniSi tratta di una svolta storica. Il completamento dell'Asti-Cuneo chiude una ferita infrastrutturale durata oltre trent'anni e restituisce piena continuità a un territorio produttivo strategico per ... ansa.it Si tratta del secondo torneo consecutivo chiuso al primo turno dall'azzurra. La filippina chiude al quinto match point dopo aver rischiato di perdere il secondo set. - facebook.com facebook