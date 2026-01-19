Chiude una tratta della metro B per rifare i binari | tutte le informazioni

Durante il fine settimana, la tratta della metro B sarà chiusa per lavori di sostituzione dei binari. L’intervento, programmato dalle ore 21 del 30 gennaio alle 5 del giorno successivo, mira a garantire un servizio più sicuro e affidabile, riducendo al minimo i disagi per i passeggeri. Di seguito sono riportate tutte le informazioni utili per pianificare gli spostamenti e conoscere le eventuali variazioni di percorso.

I lavori sono stati programmati nel week end per limitare al minimo i disagi. Dalle ore 21 del 30 gennaio alle 5.30 del 2 febbraio, la circolazione dei treni della metro B e B1 sarà interrotta nella tratta San Paolo a RebibbiaIonio (e viceversa).Manutenzione dei binari sulla metro.🔗 Leggi su Romatoday.it

