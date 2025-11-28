Chiude parte del Semianello per lavori | tutte le informazioni

Nuovo svincolo per Santa Barbara, il cantiere impone la chiusura di un tratto del Seminaello in entrambe le direzioni. Il posizionamento di alcuni pali porta all'interruzione del traffico per circa due ore e mezza.“Lunedì 1 dicembre dalle 14 alle 16,30 - comunica il Comune - verrà interrotto il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

