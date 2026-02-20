Chiude l’edicola di Porta a Lucca il titolare | Il quartiere è svuotato di servizi

L’edicola di Porta a Lucca ha chiuso i battenti, perché il proprietario ha deciso di smettere dopo anni di difficoltà. La causa principale è il calo di clientela, che ha portato a un calo delle vendite e alla perdita di interesse nel quartiere. Il negozio, simbolo di un’epoca passata, si trova ora chiuso con il cartello «Vendesi attività» in vetrina, un segnale di speranza di trovare un acquirente. La decisione colpisce un quartiere che sta perdendo sempre più servizi essenziali.

Pietrasanta (Lucca), 20 febbraio 2026 – Il cartello «Vendesi attività» è esposto da un anno in vetrina e la speranza di poter cedere la licenza è sempre viva perché qui la parola «crisi» non esiste. Ma il tempo stringe: Pietro Lorenzoni andrà in pensione il 31 marzo e senza passaggi di testimone insieme a lui se ne andrà anche la storica edicola di via Garibaldi, a Porta a Lucca. Una decisione sofferta che arriva dopo ben 43 anni di servizio, di cui gli ultimi 14 a Porta a Lucca in uno dei fondi più storici e longevi del centro storico. Le pareti di questi locali, se potessero parlare, racconterebbero storie d'altri tempi.