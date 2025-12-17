La storica edicola sulla Trionfale chiude dopo 60 anni | Va via un pezzo di storia del quartiere

Dopo oltre sessant’anni di presenza, la storica edicola di piazza Monte Gaudio sulla Trionfale chiude definitivamente i battenti. Un addio che segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel cuore del quartiere e nella memoria di chi ha condiviso con questa storica presenza tante storie e ricordi.

