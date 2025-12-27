Chiude l' edicola della stazione di Torino Porta Nuova aveva inaugurato da meno di quattro mesi

27 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inizialmente chiusa lo scorso aprile, aveva riaperto ad agosto in una nuova posizione. Meno di quattro mesi dopo, l’edicola della stazione di Torino Porta Nuova ha chiuso di nuovo, questa volta sembra per sempre. La novità è stata annunciata con uno scarno cartello, incollato sulla vetrina prima. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

