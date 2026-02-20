Il pubblico ministero ha chiesto quattro mesi di carcere e una multa di 8mila euro per una donna di 64 anni di Correggio. La donna è accusata di aver esercitato illegalmente la professione di nutrizionista tra maggio e dicembre 2020, senza averne i titoli necessari. Durante l’indagine, sono stati trovati materiali e attestati falsi che dimostrano la sua attività non autorizzata. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi clienti che si affidavano alle sue consulenze. La sentenza arriverà nelle prossime settimane.

Quattro mesi di condanna e 8mila euro di multa. È la richiesta avanzata ieri dal pubblico ministero per una 64enne residente a Correggio, accusata di esercizio abusivo della professione di nutrizionista dal maggio al dicembre 2020. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni alla Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (Fnob), secondo le quali lei donna avrebbe esercitato, ma senza aver i titoli previsti dalla legge; da qui sono scattati gli accertamenti dei carabinieri del Nas. Lo studio a Correggio è stato chiuso dopo che lei è andata in pensione (faceva un altro lavoro part time). Nel fascicolo del pubblico ministero Isabella Chiesi, le si contesta di aver lavorato "senza l’abilitazione dello Stato, dando ai clienti indicazioni alimentari personalizzate, sia a voce sia redigendo programmi alimentari dove si indicavano le tipologie e le quantità di alimenti da assumere", che esigono, invece, "specifiche competenze rimesse a categorie professionali come biologi, medici, dietisti o farmacisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chiesti quattro mesi per la nutrizionista abusiva

