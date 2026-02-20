Chiesti quattro mesi per la nutrizionista abusiva
Il pubblico ministero ha chiesto quattro mesi di carcere e una multa di 8mila euro per una donna di 64 anni di Correggio. La donna è accusata di aver esercitato illegalmente la professione di nutrizionista tra maggio e dicembre 2020, senza averne i titoli necessari. Durante l’indagine, sono stati trovati materiali e attestati falsi che dimostrano la sua attività non autorizzata. La vicenda ha attirato l’attenzione di diversi clienti che si affidavano alle sue consulenze. La sentenza arriverà nelle prossime settimane.
Quattro mesi di condanna e 8mila euro di multa. È la richiesta avanzata ieri dal pubblico ministero per una 64enne residente a Correggio, accusata di esercizio abusivo della professione di nutrizionista dal maggio al dicembre 2020. L’indagine è partita dopo alcune segnalazioni alla Federazione nazionale degli Ordini dei biologi (Fnob), secondo le quali lei donna avrebbe esercitato, ma senza aver i titoli previsti dalla legge; da qui sono scattati gli accertamenti dei carabinieri del Nas. Lo studio a Correggio è stato chiuso dopo che lei è andata in pensione (faceva un altro lavoro part time). Nel fascicolo del pubblico ministero Isabella Chiesi, le si contesta di aver lavorato "senza l’abilitazione dello Stato, dando ai clienti indicazioni alimentari personalizzate, sia a voce sia redigendo programmi alimentari dove si indicavano le tipologie e le quantità di alimenti da assumere", che esigono, invece, "specifiche competenze rimesse a categorie professionali come biologi, medici, dietisti o farmacisti". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Otto anni e quattro mesi chiesti per l’ex poliziotto Bossone nel processo “click day”Il pubblico ministero antimafia Francesca Fittipaldi ha chiesto otto anni e quattro mesi di carcere per l’ex poliziotto Francesco Bossone.
Braccio incastrato nel silos, chiesti due mesi. La difesa: «È lui che si è messo in pericolo»Nel 2019, un lavoratore si è incastrato con il braccio nel silos dell’Rdb Ita di Alseno, causando un grave incidente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Chiesti quattro mesi per la nutrizionista abusiva; Amt, chiesti quattro mesi di proroga contro le azioni dei creditori; Morì due anni dopo pestaggio, per aggressore chiesti 9 anni e quattro mesi; Siena, presunta violenza di gruppo: chiesti 5 anni e 4 mesi per due schermidori.
Morì due anni dopo pestaggio, per aggressore chiesti 9 anni e quattro mesi(ANSA) - GENOVA, 19 FEB - La pm Paola Calleri ha chiesto la condanna a nove anni e quattro mesi, nel processo con rito abbreviato, per Giovanni Meduri, 60 anni, accusato della morte del senzatetto Har ... msn.com
Monza, chiesti 6 e 4 anni di reclusione per la coppia specializzata in truffe e furti agli anzianiLui napoletano e lei milanese, sono accusati di 9 colpi commessi in tutta Italia. L'episodio più clamoroso a fine 2024 a Monza quando sono riusciti anche a farsi aprire la cassaforte, portando via gio ... msn.com
Assolto. Oggi il mio amico Vittorio Sgarbi è stato assolto. Aveva ragione lui. Tre anni e quattro mesi li aveva chiesti la Procura. Zero gliene ha dati il giudice. Dopo le dimissioni, dopo anni di una narrazione costruita per distruggerlo, la verità è finalmente venuta - facebook.com facebook
Cosa va più veloce Abbiamo chiesto a Stefania Constantini le indovina quasi tutte Bob a quattro – 150 km/h Bolt – 44,72 km/h Ghepardo – 100 km/h Palla da baseball – 169,1 km/h Fiat Cinquecento 1957 – 90 km/h Primo Boeing – 1 x.com