chiede protezione internazionale alla questura di parma arrestata per sfruttamento della prostituzione

Una donna cinese ha richiesto protezione internazionale alla Questura di Parma, ma è stata arrestata per sfruttamento della prostituzione. Durante i controlli di identificazione, gli agenti hanno scoperto il suo coinvolgimento in attività illegali legate allo sfruttamento delle prostitute. La donna aveva presentato domanda di asilo, ma le autorità hanno deciso di fermarla. La vicenda si concentra sulla sua presunta attività criminale in città. La donna si trova ora in custodia.

Una cittadina cinese di 45 anni è stata arrestata a Parma per il reato di sfruttamento della prostituzione, dopo che la sua vera identità è stata scoperta durante la richiesta di protezione internazionale. L’operazione è stata resa possibile grazie ai controlli incrociati effettuati dalla Polizia di Stato, che hanno permesso di individuare un ordine di carcerazione pendente dal 2018. 45enne cinese arrestata per sfruttamento della prostituzione Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 16 febbraio, quando una donna di origine cinese si è presentata allo sportello dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Parma per presentare un’istanza di protezione internazionale.🔗 Leggi su Virgilio.it

