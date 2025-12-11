Chiede il permesso di soggiorno con un nome falso e viene arrestata a Torino | era stata condannata per sfruttamento della prostituzione
A Torino, una donna condannata per sfruttamento della prostituzione è stata arrestata dopo aver presentato una domanda di permesso di soggiorno con un'identità falsa. Dopo essere risultata irreperibile durante il procedimento di detenzione, il suo tentativo di nascondersi è stato scoperto, portando al suo arresto.
Condannata per sfruttamento della prostituzione, al momento di andare in carcere si era resa irreperibile. Sperando di farla franca, nei giorni scorsi, questa 44enne di origini nigeriane ha anche cercato di usare una falsa identità. Risultato: gli agenti della polizia l'hanno arrestata e portata.
