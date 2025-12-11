Chiede il permesso di soggiorno con un nome falso e viene arrestata a Torino | era stata condannata per sfruttamento della prostituzione

A Torino, una donna condannata per sfruttamento della prostituzione è stata arrestata dopo aver presentato una domanda di permesso di soggiorno con un'identità falsa. Dopo essere risultata irreperibile durante il procedimento di detenzione, il suo tentativo di nascondersi è stato scoperto, portando al suo arresto.

